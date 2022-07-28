Какие направления летнего отдыха израильтяне ищут в Google чаще всего

На конференции, проведенной на этой неделе компанией Google на тему туризма, генеральный директор израильского филиала поделился любопытными данными.

По данным Destinations Insights, первое место в списке самых популярных направлений среди израильтян на основе поисковых запросов во втором квартале 2022 года занимает Стамбул. И это несмотря на то, что Израиль предупреждал о том, что летать в Турцию опасно.

Израильские авиалинии ждут окончательного одобрения от правительства, которое позволит им вернуться к привычным рейсам в Стамбул, так как в настоящее время получают прибыль только турецкие авиалинии.

После Стамбула израильтяне, собиравшиеся на отдых, чаще всего «гуглили» Лондон, Париж, Амстердам, Ларнаку, Будапешт, Афины, Нью-Йорк, Рим и Прагу.

Согласно результатам опроса, опубликованного Google, ожидается, что 56% израильтян будут летать в этом году так же часто, как и до коронавируса. Опрос был проведен компанией IPSOS, и он показывает, что более 70% продолжают бронировать отели и авиабилеты так же, как и до коронавируса.

Коронавирус беспокоит только треть израильтян.

Среди израильтян, которые не полетят в отпуск за границу в этом году, около половины заявили, что причина, почему они остаются дома, связана с их финансовым положением. Например, они не летят в отпуск из-за потери дохода в связи с коронавирусом или из-за повышения цен.

Пятая часть израильтян ответила, что решила не лететь в отпуск из-за хаоса в авиационной отрасли, то есть отмены рейсов, потери багажа и задержек в аэропортах.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Лапид поблагодарил главу МИД Турции за помощь в предотвращении атак Ирана на израильтян.