«Курсор» сменит действующую систему комментариев на сайте

Уважаемые постоянные читатели «Курсора»!

На фоне невероятных событий, происходящих в Украине, на фоне всего того кошмара, который устроила в Европе РФ, наш сайт прекращает сотрудничество с российской системой комментариев Tolstoy Comments (вместо него будут вновь установлена система комментирования Facebook). Надеемся, наши читатели простят нас за временные неудобства, которые мы вынужденно им доставим.

Мы убеждены, что руководство и сотрудники этой компании не поддерживают ужасную и несправедливую войну, развязанную их правительством. Однако это не может повлиять на наше решение. Мы считаем, что сегодня каждый гражданин или компания России несут свою долю ответственности за гибель тысяч ни в чем не повинных людей в Украине. Российские товары и услуги отныне токсичны, а их российские представители — нерукопожатны.

Мы всецело поддерживаем все решительные меры, которые применяют сегодня страны Запада, чтобы остановить агрессию РФ против Украины. Мы будем и далее изобличать военных преступников на страницах нашего сайта. Мы шлем наши слова поддержки и молимся за Украину и ее героический народ. Пусть Б-г бережет каждого из вас! И пусть сдохнут все, кто посмел ступить на вашу землю без вашего согласия. Слава Украине!

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