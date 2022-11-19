Лапид дал оценку нападению на женщину-солдата в Хевроне

Премьер-министр Яир Лапид осудил нападение еврейского бунтовщика на женщину-солдата в Хевроне.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

По словам Лапида, это нападение является национальным позором.

«Это ущерб безопасности Израиля, это моральный ущерб Армии обороны Израиля и тем, кто защищает наши жизни, это серьезное уголовное преступление. Этим вечером я укрепляю солдат ЦАХАЛа, стоящих на страже нашей страны. Мы накажем виновных», — заявил премьер-министр.

Как сообщал Курсор, в субботу, 19 ноября, массовое религиозно-сионистское празднество в еврейском поселении Хеврона вылилось в погромы и беспорядки.

Воодушевленные своей многочисленностью поселенцы не удовлетворились шествием по арабской улице в установленных полицией и армией границах, прорвались в палестинский квартал и «показали, кто в доме хозяин». Ранена солдатка ЦАХАЛа и неизвестное число палестинцев.

Пострадавшим оказывали помощь израильские военные медики. Так, солдатку побили палкой, у «источника Авраама» поселенцы избили двух палестинцев, двое подростков ранены запущенными в них камнями. Несколько еврейских погромщиков арестованы по обвинению в насилии против военнослужащих.

Также Курсор информировал о том, что один из телохранителей депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира был ранен в ходе перепалки с поселенцами в Хевроне в пятницу вечером, когда тысячи израильтян-евреев провели выходные в городе для ежегодного традиционного паломничества.

Телохранители крайне правых законодателей подрались с поселенцами во время ночного шаббата в городе. Раненый охранник был отправлен в госпиталь для оказания медицинской помощи. Информации о его состоянии пока не поступало.