Телохранители Бен-Гвира ввязались в массовую драку с поселенцами в Хевроне

Охранники ультраправого депутата подрались с поселенцами во время паломничества последних в городе. Пришлось вызывать медиков.

Один из телохранителей депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира был ранен в ходе перепалки с поселенцами в Хевроне в пятницу вечером, когда тысячи израильтян-евреев провели выходные в городе для ежегодного традиционного паломничества.

Телохранители крайне правых законодателей подрались с поселенцами во время ночного шаббата в городе.

Раненый охранник был отправлен в госпиталь для оказания медицинской помощи. Информации о его состоянии пока не поступало.

12-й канал сообщил, что драка началась из-за употребления алкоголя поселенцами и после словесной перепалки между ними и охранниками.

Тысячи израильтян-евреев проводят Шаббат в Гробнице Патриархов в Хевроне. Уникально то, что Хеврон находится под общим израильско-палестинским контролем, при этом Палестинская администрация отвечает за около 80% города, а Израиль — за остальные 20%, где сотни еврейских поселенцев живут в нескольких анклавах.

Полиция и пограничная полиция сохраняют свое присутствие в городе в выходные дни и перекрывают некоторые улицы для движения транспорта.

Бен-Гвир живет в поселении Кирьят-Арба на окраине Хеврона.

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