Телохранители Бен-Гвира ввязались в массовую драку с поселенцами в Хевроне

Один из телохранителей депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира был ранен в ходе перепалки с поселенцами в Хевроне в пятницу вечером, когда тысячи израильтян-евреев провели выходные в городе для ежегодного традиционного паломничества.
Телохранители крайне правых законодателей подрались с поселенцами во время ночного шаббата в городе.
Раненый охранник был отправлен в госпиталь для оказания медицинской помощи. Информации о его состоянии пока не поступало.
12-й канал сообщил, что драка началась из-за употребления алкоголя поселенцами и после словесной перепалки между ними и охранниками.
Тысячи израильтян-евреев проводят Шаббат в Гробнице Патриархов в Хевроне. Уникально то, что Хеврон находится под общим израильско-палестинским контролем, при этом Палестинская администрация отвечает за около 80% города, а Израиль — за остальные 20%, где сотни еврейских поселенцев живут в нескольких анклавах.
Полиция и пограничная полиция сохраняют свое присутствие в городе в выходные дни и перекрывают некоторые улицы для движения транспорта.
Бен-Гвир живет в поселении Кирьят-Арба на окраине Хеврона.
Ранее Курсор писал, что израильские фермеры требуют заморозить повышение цен на воду.