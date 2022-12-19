Лапид к Нетаниягу: Не читайте мне нотации

Уходящий премьер-министр Яир Лапид раскритиковал лидера «Ликуда» Биньямина Нетаниягу.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Нетаниягу, который послал головорезов, чтобы преследовать детей депутатов Кнессета по дороге в школу, предложил [министерские посты] членам Кнессета, чтобы они вышли из коалиции, и управлял финансируемой из-за рубежа ядовитой машиной для распространения уродливой лжи об избранном правительстве — не будет читать мне нотации о «признании результатов выборов. Нетаниягу, ты был и остаешься слабым и великим подстрекателем в истории государства Израиль, ты не скажешь мне, кого осуждать», ‒ заявил он.

«Курсор» сообщал, что Кнессет увеличил минимальное количество депутатов для формирования фракции.