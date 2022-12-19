Кнессет увеличил минимальное количество депутатов для формирования фракции

После напряженного заседания Кнессет в понедельник, 19 декабря, одобрил законопроект, увеличивающий минимальное количество депутатов, необходимое для формирования новой фракции в парламенте.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Издание отмечает, что это стало «политическим достижением назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу в его стремлении сформировать правительство».

Также сообщается, что во время заседания уходящий министр юстиции Гидеон Саар раскритиковал новый законопроект.

«В связи с этим законопроектом возникает интересный вопрос: может ли быть так, что назначенный премьер-министр не доверяет своим членам партии, поэтому он должен силой блокировать их от раскола?» — сказал Саар.

Отмечается, что согласно предыдущему закону, четыре депутата могли сформировать новую фракцию в Кнессете без каких-либо последствий. При этом новый закон, который отменяет изменения, инициированные правительством Лапида с целью дестабилизации «Ликуда», восстанавливает предыдущую ситуацию, когда для формирования новой фракции требуется не менее одной трети членов фракции.

«Законопроект стал первым в «законодательном блицкриге», который также включает в себя «законопроект Дери», направленный на предоставление лидеру партии ШАС Арье Дери возможности занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его недавнее осуждение по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а также «Закон Бен-Гвира», направленный на передачу полномочий комиссара полиции назначенному министру национальной безопасности. Ожидается, что оба законопроекта будут приняты в ближайшие несколько дней, прежде чем новое правительство будет приведено к присяге», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, специальный комитет по «закону Бен-Гвира» под председательством депутата Офира Каца от «Ликуда» одобрил в первом чтении законопроект о внесении поправок в Постановление о полиции. Ожидается, что закон будет вынесен на голосование в первом чтении на пленарном заседании Кнессета в ближайшие два дня.

Также Курсор информировал о том, что Бен-Гвир опубликовал твиты на фоне несогласия генпрокурора с поправками, которые окрестили «Законом Бен-Гвира».