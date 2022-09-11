Лапид намерен остановить «ядерное соглашение» и предотвратить снятие санкций с Ирана

Премьер-министр Израиля отметил, что на данном этапе идет работа по предотвращению отмены санкций в отношении Ирана.

Премьер-министр Яир Лапид считает, что дипломатическая кампания Израиля, направленная против возрожденной «ядерной сделки» между странами Запада и Ираном, была успешной. Такие выводы он сделал после того, как западные державы заявили, что в ближайшее время соглашения подписано не будет.

Об этом сообщает «7 канал».

«Я благодарю Францию, Великобританию и Германию за их твердую позицию в этом вопросе. В последние месяцы мы вели с ними сдержанный и интенсивный диалог и предоставили актуальную разведывательную информацию об активности Ирана на ядерных объектах», — отметил Лапид.

Также он сообщил, что сегодня намерен лететь в Германию на встречу с канцлером Олафом Шольцем, чтобы обсудить позиции по «ядерной проблеме» и согласовать детали документа о стратегическом, экономическом сотрудничестве и опять-таки сотрудничестве в сфере безопасности, который они собираются подписать.

Кроме того, Лапид указал на тот факт, что Израиль работает над тем, чтобы не допустить создания Ираном террористических баз на всем Ближнем Востоке, и, особенно, в Сирии.

«Я хочу подчеркнуть, что Израиль не позволит использовать Сирию в качестве «оси» для переброски оружия террористическим организациям, и не допустит создания иранских баз или баз ополченцев у нашей северной границы», — подытожил Лапид.

Ранее «Курсор» писал о том, что Лапид высказался о недавних атаках в Сирии, приписываемых Израилю.