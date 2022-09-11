Лапид высказался о недавних атаках в Сирии, приписываемых Израилю

Премьер-министр Яир Лапид заявил сегодня утром, что Израиль не позволит Сирии стать осью для передачи оружия террористическим организациям и не согласится на создание иранских баз или баз ополченцев на северной границе.

Эти слова были сказаны на фоне недавних атак в Сирии, приписываемых Израилю, среди прочего на аэропорт в Алеппо, который дважды за неделю подвергался атаке с целью помешать переброске оружия.

«Израиль работает над тем, чтобы помешать Ирану создать террористические базы на Ближнем Востоке и особенно в Сирии. Я хочу подчеркнуть, что Израиль не допустит использования Сирии в качестве оси для передачи оружия террористическим организациям и не допустит создания иранских баз или баз ополченцев на нашей северной границе», — заявил Лапид.

Кроме того, премьер-министр поблагодарил Францию, Германию и Великобританию за их позицию по возобновлению ядерной сделки с Ираном во время еженедельного заседания кабинета министров в воскресенье утром.

«Я благодарю Францию, Великобританию и Германию за их твердую позицию по этому вопросу, — сказал он. — В последние месяцы у нас был с ними тихий и интенсивный диалог, и им была представлена ​​актуальная разведывательная информация об активности Ирана на ядерных объектах».

Israeli Prime Minister Yair Lapid offers his condolences to the English royal family on the death of Queen Elizabeth pic.twitter.com/asj11sh6Dg — Haim Goldich | חיים גולדיטש (@HGoldich) September 11, 2022

Ранее «Курсор» писал о том, что в Сирии заявили, что израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Алеппо, после чего его закрыли.

Также журналисты получили информацию от разведывательных и дипломатических источников касаемо того, почему Израиль участил удары по иранским объектам в Сирии.