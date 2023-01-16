Лапид: Нетаниягу никогда не говорил своим избирателям, насколько экстремальными будут его реформы

Глава оппозиции Яир Лапид резко напал на премьер-министра Нетаниягу, утверждая, что он никогда не заявлял о своих намерениях реформировать судебную систему до выборов.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Биньямин Нетаниягу сказал вчера, что миллионы людей проголосовали за судебные реформы, которые они предлагают. Это ложь. Я не буду называть его «лжецом, сыном лжеца», как это сделал Смотрич, но это ложь, изложенная тот, кто слаб и пытается обмануть своих избирателей. Они не представили эти реформы своим избирателям. Они не сказали им, насколько экстремальными они будут. Они запинались каждый раз, когда их спрашивали об этом в период выборов. Они не сказали своим избирателям, что собираются отменить Декларацию независимости», ‒ заявил Лапид.

«Курсор» сообщал, что, по словам главы Совбеза, Нетаниягу готов атаковать иранские ядерные объекты.