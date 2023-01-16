Нетаниягу готов атаковать иранские ядерные объекты — глава Совбеза

По словам Цахи Ханегби, если Израиль окажется в изоляции и без альтернативы в отношении ядерной программы Ирана, премьер-министр, «несомненно, применит силу».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу готов применить военную силу для уничтожения ядерных объектов Ирана.

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, сообщает 7Kanal.

По словам Ханегби, если Израиль окажется в изоляции и без альтернативы в отношении ядерной программы Ирана, Нетаниягу, несомненно, применит силу, чтобы помешать Тегерану реализовать свои атомные амбиции.

«Если нас бросят, премьер-министр Нетаниягу ударит по ядерным объектам Ирана», — сказал глава Совбеза.

Как отмечает СМИ, Ханегби, давний союзник Нетаниягу, который трижды занимал пост министра, а также исполнял обязанности премьер-министра вместо Нетаниягу, добавил, что Израиль готовится к сценарию, в котором он должен действовать в одиночку против Ирана.

«Это не изменение, предыдущее правительство также заявило, что готовит силы обороны… к ситуации, в которой мы остаемся одни. Главная миссия премьер-министра и его основная обязанность = обеспечить, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Альтернативой нападению является принятие реальности, в которой у радикального режима есть ядерное оружие. Ни один израильский лидер не может с этим согласиться», — резюмировал Ханегби.

Как сообщал Курсор, государственный министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Иран своими договоренностями с россией о поставке БПЛА совершил «большую ошибку».

По его словам, поддержка Ираном россии в ее войне в Украине и снабжение дронами-камикадзе, которые уничтожают мирное население и энергосистему страны, сыграла против самого Ирана. Именно это дало Западу возможность обнаружить уязвимые места в иранских системах.

Также мы информировали о реакции ЕС на казнь двух демонстрантов в Иране.

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