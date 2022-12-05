Лапид о призывах к мятежу: Я только начал

Уходящий премьер-министр Яир Лапид высказался о коалиционных соглашениях между «Ликудом» и религиозными партиями, а также прокомментировал упреки в свой адрес.

Об этом сообщает Haaretz.

По словам политика, Нетаниягу теперь не удастся отказаться от своих обещаний, которые он дал в рамках коалиционных переговоров, потому что «он слаб», а также потому что его союзники праворелигиозной коалиции осознали, что лидера Ликуда можно «шантажировать из-за суда над ним». Лапид считает, что Нетаниягу «отдает ключи от государства Маозу, Бен-Гвиру и Смотричу».

Также он высказался о заявлении Нетаниягу, согласно мнению которого Лапид призывает местные власти не сотрудничать с политикой Авиа Маоза в сфере образования, что он приравнял к мятежу.

«Бесстыдству этого человека нет предела. Как назвать то, что вы стояли на ступеньках здания суда и угрожали судьям как последний из преступников? Как назвать то, что вы послали бандитов для преследования детей депутатов Кнессета и избиения протестующих на мостах? Как вы называете то, что вы создатель финансируемой из-за рубежа ядовитой машины пропаганды, подстрекающей и распространяющую ложь? Вы придумали новый трюк, вам позволено все, позволен разваливать страну изнутри, но любой протест против вас — это «призыв к мятежу». Если вы полагаете, что сказанное мной в последние дни, — это призыв к мятежу, у меня для вас новости, потому что вы еще ничего не видели. Я только начал», — добавил Лапид и добавил, что будет бороться за «будущее наших детей» против «правительства хаоса», для чего он готов вывести израильтян на улицы.

«Курсор» сообщал, что Михаэли заявила, что Нетаниягу продал Израиль.