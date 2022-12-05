Михаэли заявила, что Нетаниягу продал Израиль

Министр считает, что Нетаниягу поступает в «соответствии со своими личными интересами, своим политическим выживанием, а не национальными интересами».

Председатель партии Авода Мейрав Михаэли обвинила назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу в «продаже» страны своим правым и религиозным партнерам по коалиции.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Политик сделала ряд заявлений в понедельник, 5 декабря.

«То, что сейчас происходит, — это не коалиционные переговоры, а ликвидационная распродажа. Нетаниягу хочет получить от своих экстремистских партнеров пункт о приоритете, чтобы позволить ему избежать уголовного суда, а взамен он просто продает им нашу страну по крупицам. Он продает систему образования гомофобу Ави Маозу. Он отдает внутреннюю безопасность в руки пиромана Итамара Бен-Гвира», – сказала министр.

Она заявила об опасениях, согласно которым Нетаниягу, находящийся под следствием, принимает решения в «соответствии со своими личными интересами, своим политическим выживанием, а не в соответствии с национальными интересами». Михаэли сравнила лидера Ликуда с торговцем мебелью, продающим государственные учреждения и ценности «в обмен на пункт о приоритете и свои личные интересы, чтобы остановить его собственный суд».

Также министр упомянула о «самом болезненном примере» – потенциальном увольнении 900 рабочих из-за закрытия завода в Нагарии. Михаэли утверждает, что она намерена делать все возможное для решения кризиса и заботиться о рабочих. Она добавила, что борьба за равенство между мужчинами и женщинами для нее – не предвыборный лозунг, а «наш путь, идеология и сама жизнь».

«Пока Нетаниягу дает интервью на английском и обещает, что будет «защищать демократию» — его головорезы греются в кулуарах и шлют прямые угрозы членам семьи Лиат Бен Ари, ведущего обвинителя в его суде. Такое насилие. Это издевательство должно быть осуждено каждым гражданином, как левым, так и правым», — сказал Михаэли.

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