Лапид о сделке с Ливаном: это большое достижение для Израиля

Премьер-министр Яир Лапид назвал морское соглашение с Ливаном «большим достижением для Государства Израиль, безопасности Израиля и экономики Израиля».

Об этом сообщает Israel National News.

На брифинге для прессы в среду вечером Лапид заявил, что «после нескольких месяцев сложных переговоров, которые достигли своего пика в последние дни, нам удалось достичь дипломатическо-экономического соглашения с Ливаном о морской границе между нашими странами».

«Мы отказались от окончательных требований, выдвинутых ливанским правительством на прошлой неделе, и они были исключены из окончательной формулировки. Сегодня соглашение было представлено Кабинету безопасности и правительству, которые подавляющим большинством голосов одобрили продолжение этого процесса. Я благодарю президента Джо Байдена и президента Эммануэля Макрона за их поддержку, поддержку и помощь. Это соглашение предотвращает возможность военного столкновения с «Хизбаллой». Израиль не боится «Хизбаллы». ЦАХАЛ сильнее любой террористической организации, и если мы выйдем в бой, мы нанесем им тяжелый удар. При этом, если и возможно предотвратить войну, то это задача ответственного правительства», — сказал он.

Также «Курсор» сообщал о том, как израильтяне относятся к соглашению с Ливаном.