Новый опрос показал, как израильтяне относятся к соглашению с Ливаном

Новые опросы показывают вялую поддержку ливанского газового соглашения, которое должно быть представлено кабинету министров сегодня в среду.

В опросе, проведенном 12-м каналом, 40% из 500 респондентов заявили, что, исходя из их текущего понимания сделки, они поддерживают соглашение с Ливаном, 29% заявили, что выступают против сделки, а остальные 31% ответили, что они не уверены.

Ожидается, что соглашение будет представлено на специальном заседании Кнессета в среду днем ​​после заседания кабинета министров. Кнессет обычно не заседает во время праздника Суккот, однако спикер Кнессета Микки Леви созвал собрание, чтобы «позволить членам Кнессета рассмотреть его детали как можно скорее».

Вполне вероятно, что отношение к сделке по морскому газу заметно изменится по мере того, как общественности будет предоставлено больше подробностей о содержании сделки.

Кроме того, в предвыборном опросе, опубликованном 103FM в среду, барахтающаяся партия Айелет Шакед «Еврейский дом» приблизилась к порогу в 3,25%, необходимому для прохождения в Кнессет. Опрос показал, что «Еврейский дом» получил 2,6% от общего числа голосов, по сравнению с недавними опросами, в которых она набрала менее 2%.

Ранее Курсор писал, что Европейский Союз отреагировал на соглашение между Ливаном и Израилем.