Лапид обратился к Саудовской Аравии в преддверии визита Байдена

Премьер-министр сказал, что прямой рейс Байдена из Израиля в Саудовскую Аравию «будет нести с собой послание мира и надежды от нас».

Премьер-министр Яир Лапид призвал в воскресенье все страны региона наладить связи с Израилем. Он сказал об этом в своем послании Саудовской Аравии, куда Джо Байден направится сразу после визита в Иерусалим.

«Из Иерусалима самолет президента [США] вылетит в Саудовскую Аравию, и он принесет с собой послание мира и надежды от нас», — сказал Лапид на открытии еженедельного заседания кабинета министров.

«Израиль обращается ко всем странам региона и призывает их наладить с нами связи, установить с нами отношения и изменить историю ради наших детей», — сказал он.

Ожидается, что на этой неделе Байден прибудет в Израиль с насыщенным двухдневным визитом, после чего последует поездка в Саудовскую Аравию на субботнюю встречу с региональными лидерами Ближнего Востока в рамках саммита GCC+3 (Совет сотрудничества стран Персидского залива — Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, а также Ирак, Египет и Иордания).

Поощрение арабских стран к укреплению связей в области безопасности и общих отношений с Израилем является одной из целей поездки Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, заявил в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Меры по нормализации включают в себя открытие воздушного пространства Саудовской Аравии для израильских рейсов на Дальний Восток, а также развертывание прямых рейсов между Израилем и Саудовской Аравией для мусульманских паломников, сказал ближневосточный дипломат, подтверждая сообщение на новостном сайте Axios.

Лапид сделал эти комментарии на воскресной встрече через несколько часов после того, как Байден опубликовал статью, в которой он сказал, что станет первым американским президентом, который вылетит из Израиля прямо в Саудовскую Аравию, что станет «маленьким символом» потепления отношений между Израилем и арабским миром.