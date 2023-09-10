Лапид обрушился с новой критикой на правительство Нетаниягу

Лапид коснулся темы грядущего слушания по ходатайствам против правительственного закона о разумности.

Лидер оппозиции Яир Лапид сказал, что не может поверить, что члены нынешнего правительства вообще обсуждают возможность невыполнения решения Верховного суда.

«Я приветствую Гила Гамлиэля, Моше Арбеля и Йоава Галланта за их твердую позицию на стороне верховенства закона», — написал Лапид в Твиттере, ссылаясь на трех министров, которые открыто заявили, что будут следовать любому решению Верховного суда.

«Невероятно, что вообще ведется дискуссия о том, выполнит или нет правительство решение Верховного суда», — добавил Лапид.

Во вторник Верховный суд должен провести слушания по ходатайствам против правительственного закона о разумности, который ограничивает способность суда пересматривать правительственные решения. Это решение может привести к потенциальному конституционному кризису, если возникнет конфликт по поводу высшей власти судов и правящего правительства.

Курсор писал, что Либерман выступил с важным требованием к Верховному суду.