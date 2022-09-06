Лапид одобрил продажу крупнейшего НПЗ Израиля

Премьер не ставит условием продажи закрытие Bazan в течение десяти лет, несмотря на давление со стороны министерства охраны окружающей среды и экологических групп.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид одобрил заявку компании Israel Petrochemical Enterprises на получение полного контроля над Bazan, крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны.

Об этом сообщает Times of Israel.

При этом отмечается, что Лапид не ставит условием продажи закрытие Bazan в течение десяти лет в соответствии с мартовским решением правительства, несмотря на давление со стороны министерства охраны окружающей среды и экологических групп.

Как сообщал Курсор, в октябре 2021 года конгломерат нефтепереработки и нефтехимии Bazan Group снова был оштрафован за загрязнение окружающей среды, на этот раз на 895 000 шекелей (275 000 долларов США).

По данным Министерства охраны окружающей среды, работники компании Carmel Olefins со штаб-квартирой в Хайфе, производящей полипропилен и полиэтилен для пластмассовой промышленности, не соблюдали правила при ликвидации утечки высокотоксичной, вызывающей рак нафты — легковоспламеняющейся смеси жидких углеводородов, используемой для разбавления нефти.

Их действия, по мнению министерства, привели к взрыву и пожару на заводе. Сообщений о пострадавших не поступало. Инцидент на заводе, расположенном в промышленной зоне Хайфа-Бей на севере Израиля, произошел в мае 2018 года.

Также Курсор информировал о том, что в начале сентября тель-авивская фондовая биржа упала. Индекс Tel Aviv 35 упал на 0,71% до 2000,20 пункта; индекс Tel Aviv 125 упал на 0,75% до 2056,78 пункта; Глобальный индекс BlueTech упал на 0,66% до 418,23 пункта. Индекс корпоративных облигаций TelBond 60 упал на 0,34% до 359,70 пункта. Оборот составил 3,28 млрд шекелей по акциям и 3,27 млрд шекелей по облигациям.

Altshuler Shaham подешевел на 5,17%; а Bazan упал на 5,01%.