Шекель слабеет, а фондовые индексы падают

Индекс Tel Aviv 25 потерял большую часть своего недавнего роста на этой неделе, в то время как обменный курс шекеля к доллару близок к 3,4 шекеля за доллар.

Тель-авивская фондовая биржа упала. Индекс Tel Aviv 35 упал на 0,71% до 2000,20 пункта; индекс Tel Aviv 125 упал на 0,75% до 2056,78 пункта; Глобальный индекс BlueTech упал на 0,66% до 418,23 пункта. Индекс корпоративных облигаций TelBond 60 упал на 0,34% до 359,70 пункта. Оборот составил 3,28 млрд шекелей по акциям и 3,27 млрд шекелей по облигациям.

На валютном рынке репрезентативный курс шекеля к доллару был установлен на 0,69% выше, на уровне 3,3640 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 1,03% выше, на уровне 3,3690 шекеля за евро. Шекель продолжал слабеть по отношению к доллару США после того, как были установлены репрезентативные ставки, и в настоящее время он составляет 3,396 шекеля за доллар.

Накануне Teva возглавила торги и упала на 2,71%. Bank Hapoalim упал на 0,06%; Банк Леуми упал на 0,37%; Дисконтный банк вырос на 0,24%; и ICL упали на 0,28%.

Заметно подорожали сегодня акции Cellcom, подорожавшие на 3,35%; Shufersal вырос на 2,89%; Partner вырос до 2,56%. Liverperson упал на 5,58%; Altshuler Shaham подешевел на 5,17%; а Bazan упал на 5,01%.

Ранее Курсор писал, что шекель снова «рухнул»: эксперт назвал причины. В среду шекель начал слабеть по отношению к доллару и евро, что обусловлено определенными факторами.

Наша редакция писала, что шекель восстанавливается. Шекель укрепляется по отношению к доллару и стабилен по отношению к евро.

Курсор также сообщал, что шекель резко слабеет после комментариев ФРС США.

Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку.

Напомним, что Банк Израиля вновь повышает процентную ставку.