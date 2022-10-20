Лапид: Отношения Ирана и россии – проблема для всего мира

Премьер-министр Яир Лапид назвал отношения между Ираном и *россией серьезной проблемой для всего мира.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Лапид также прокомментировал использование россией иранских беспилотников в Украине, заявив, что неприемлем тот факт, что россия использует их для убийства украинских мирных жителей.

Также «Курсор» сообщал, что советник Зеленского призывает Израиль предоставить Украине ПВО.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!