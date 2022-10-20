Советник Зеленского призывает Израиль предоставить Украине ПВО

Андрей Ермак попросил их подтолкнуть Иерусалим к обеспечению Киева системами ПВО, сообщает The Times of Israel..

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что мы имеем дело с террористическим государством. россия* — террористическое государство, которое сегодня использует Иран в своей борьбе против США и их союзников, включая Израиль. россия — это европейская «Хизбалла», — сказал Андрей Ермак, у которого отец еврей.

Ермак подчеркнул, что Израиль должен стать активным сторонником действий против россии и что еврейские организации могут влиять на позицию Израиля.

«Сегодня голос каждого из вас, ваших организаций является решающим в вопросе противовоздушной обороны, в которой Израиль действительно имеет большой опыт, а главное, у него есть эти системы», — сказал он.

В офисе Зеленского добавляют, что к Ермаку присоединился Натан Щаранский, бывший министр кабинета министров Израиля и бывший председатель Еврейского агентства, заявив, что война в Украине — это борьба за будущее свободного мира.

«Поэтому я, как и все присутствующие здесь, считаю, что быть вместе с Украиной в данный момент — это не просто моральное обязательство, это в интересах Израиля», — отметил бывший узник Сиона.

«Наш долг — сделать все, чтобы Израиль это сделал. Это нужно народу Украины, но это нужно и нам как части свободного мира, потому что президент россии владимир путин посягнул на основы свободного мира и хочет лишить нас этой свободы», — сказал Щаранский.

Поскольку в последние недели рф все больше полагается на беспилотники иранского производства, Киев усилил свои призывы к Израилю поделиться опытом и технологиями противовоздушной обороны.

В разговоре Ермак также рассказал, что Украина инвестирует в реконструкцию и расширение мемориала Бабий Яр.

Ранее Курсор писал, что министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Ганц сказал, что Иерусалим может построить в Украине, находящейся в состоянии боевых действий, гражданскую систему раннего предупреждения о приближающихся ударах, подобную той, что используется в Израиле.

Также Ганц исключает любые поставки оружия Украине. Ганц заявил, что Израиль не поставлял Украине оружие, а также собирается и дальше придерживаться этой политики.

Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что поддерживает решение правительства не отправлять оружие в Украину в первые месяцы российского вторжения.

Посол Украины в Израиле резко раскритиковал Ганца. Посол Украины в Израиле Евгений Корничук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как офис Ганца внезапно и необъяснимо отменил запланированный разговор с его украинским коллегой.

Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

Израиль и Украина обсудят запрос на поставку систем ПВО: подробности.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!