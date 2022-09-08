Лапид отреагировал на призыв США пересмотреть правила ведения огня

Армейские правила в отношении использования боевой стрельбы в Израиле останутся прежними, о чем заявил премьер-министр Яир Лапид. Таким образом, он отреагировал на запрос США, который последовал за убийством в мае палестинско-американской журналистки Ширин Абу Акле.

Об этом пишет «Jpost».

«Никто не будет диктовать нам наши боевые инструкции, когда мы сражаемся за свою жизнь», — заявил премьер-министр Яир Лапид в среду во время церемонии выпуска морских офицеров.

«Я не позволю, чтобы боец ​​Армии обороны Израиля, защищавший свою жизнь под огнем террористов, был привлечен к ответственности только для того, чтобы мы получили аплодисменты за рубежом», — подытожил Лапид.

Также он добавил, что Израиль «привержен свободе прессы и имеет самые строгие в мире правила использования боевой стрельбы». По его словам, ЦАХАЛ никогда преднамеренно не стреляет в невинных людей, уточнив, что «наши боевики пользуются полной поддержкой израильского правительства и его народа».

Ранее «Курсор» писал о том, что как показали результаты расследования, с высокой долей вероятности журналистку Абу Акле случайно застрелили солдаты, но также есть другая версия.