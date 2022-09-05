ЦАХАЛ: с высокой долей вероятности журналистку Абу Акле случайно застрелили солдаты

ЦАХАЛ обнародовал результаты расследования гибели американо-палестинской журналистки Ширин Абу-Акле, где утверждается, что с большой долей вероятности она была непреднамеренно застрелена израильскими военнослужащими, но также есть другая версия.

Отчет касаемо смерти корреспондента катарского телеканала Al Jazeera опубликовали 5 сентября, в понедельник.

«После завершения ряда расследований, проведенных специальной оперативной группой, выяснилось, что невозможно точно определить источник стрельбы, из-за которой попали в Ширин Абу Акле. Однако, есть высокая вероятность того, что Абу Акле была случайно ранена огнем ЦАХАЛа, который велся по подозреваемым, идентифицированным как вооруженные палестинские боевики. Это происходило во время перестрелки, в ходе которой военнослужащие Армии обороны Израиля были массированно и неизбирательно обстреляны с риском для их жизни», – сказано в нем.

В итогах расследования сказано, что солдаты начали стрелять, чтобы нейтрализовать террористов, обстреливающих военных из разных точек. Среди последних был район, где находилась Абу Акле. Однако, это не единственная версия – существует вероятность, что журналиста застрелили вооруженные палестинские боевики.

Отметим, что корреспондентка Абу Акле была убита выстрелом 11 мая во время освещения операции израильской армии в Дженине. Это происшествие вызвало широкий резонанс в мире. Палестинская автономия обвинила в этом Израиль и отказалась сотрудничать в расследовании.

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