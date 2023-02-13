Лапид ответил Нетаниягу: Перестаньте ныть

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает Maariv.

«Господин Нетаниягу, хоть раз в жизни возьмите на себя ответственность за свои действия, а не обвиняйте других. Анархия из-за вашего сумасшедшего правительства, ущерб экономике и безопасности из-за сумасшедшего законодательства, которое вы ведете, потеря единства в народе — прямой результат вашего непрекращающегося подстрекательства. Перестаньте ныть о воображаемых угрозах, остановите это деструктивное законодательство и посмотрите, как вернется порядок, а вместе с ним и единство с Израилем», – заявил он.

Ранее «Курсор» сообщал, что Нетаниягу на фоне протестов обратился к оппозиционным политикам. И призвал их прекратить доводить страну до анархии.

«Посмотрите, что происходит сегодня в Иерусалиме: оппозиция неистовствует в Кнессете, члены Кнессета прыгают по столам, Рон Хулдай откровенно подстрекает к кровопролитию, а левая демонстрация называет премьер-министра «предателем». Я призываю лидеров оппозиции: прекратите. Прекратите намеренно доводить страну до анархии. Держите себя в руках, проявляйте ответственность и лидерство», – заявил Нетаниягу.

По словам премьер-министра, большая часть населения Израиля хочет не анархии, а «предметной дискуссии» и «единства».