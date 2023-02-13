Нетаниягу обратился к оппозиции: Прекратите намеренно доводить страну до анархии

По словам лидера Ликуда, члены Кнессета прыгают по столам, а Хулдай подстрекает к кровопролитию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на фоне протестов обратился к оппозиционным политикам.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни«.

«Посмотрите, что происходит сегодня в Иерусалиме: оппозиция неистовствует в Кнессете, члены Кнессета прыгают по столам, Рон Хулдай откровенно подстрекает к кровопролитию, а левая демонстрация называет премьер-министра «предателем». Я призываю лидеров оппозиции: прекратите. Прекратите намеренно доводить страну до анархии. Держите себя в руках, проявляйте ответственность и лидерство», – заявил Нетаниягу.

По словам премьер-министра, большая часть населения Израиля хочет не анархии, а «предметной дискуссии» и «единства».

Ранее мы рассказывали, что после бурных и хаотичных дебатов в комитете Кнессета по конституции, законодательству и правосудию первую из предложенных правительством правовых реформ по изменению состава комитета, назначающего судей, приняли на первом голосовании, что облегчило его прохождение в Кнессете. Во время дебатов 14 членов комитета выгнали из-за недисциплинированного и деструктивного поведения.

Некоторых из них физически вытаскивали, когда те громко протестовали против их удаления. Так, это началось с того, что члены оппозиции из партии «Еш Атид» запели «У меня нет другой страны». Затем ситуация обернулась столпотворением с криками. Члены комитета перепрыгивали через стол, чтобы противостоять председателю, депутату Кнессета Симхе Ротману, другие уселись на пол, чтобы их не вывели охранники. Видео смотрите здесь.

Также «Курсор» сообщал, что по всей стране продолжаются массовые протесты против судебных реформ. Количество протестующих в районе Кнессета приблизилось к 100 тысячам, среди них также была председатель партии Авода Мейрав Михаэли.

Помимо этого появились кадры с демонстрации в саду роз в Иерусалиме, где произошли столкновения с правоохранителями. Подробнее об этом читайте здесь.