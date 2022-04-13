Лапид принял министра иностранных дел Словакии в Иерусалиме

В ходе визита министры иностранных дел провели встречу в офисе Лапида, после чего состоялась церемония открытия Словацкого института в Иерусалиме.

Министр иностранных дел Яир Лапид принял в Иерусалиме министра иностранных дел Словакии Ивана Корчука. В ходе визита министры провели встречу в офисе Лапида, после чего состоялась церемония открытия Словацкого института в Иерусалиме.

Об этом сообщает Maariv.

Во время церемонии Лапид сказал: «Там, где мы стоим, мой друг, столица Израиля, Иерусалим, исторические союзы формировались на протяжении тысячелетий. Союз между нами объединяет их сегодня. Мы ценим и дорожим этим моментом, и даже больше».

Кроме того, он поблагодарил своего коллегу «за твердую позицию в отношении терроризма».

Курсор ранее сообщал, что в МИД Турции заявили, что Анкара хочет устойчивых отношений с Израилем. Министр иностранных дел Турции сообщил, что развитие отношений между его страной и Израилем зависит не от двухсторонних связей, а от политики Израиля в отношении палестинцев.

Также мы писали, что в Турции заявили, что строительство газопровода с Израилем невозможно в ближайшее время. Потенциальный проект газопровода между Турцией и Израилем в краткосрочной перспективе невозможен, и создание альтернативной системы для снижения газовой зависимости от россии не произойдет быстро, об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.