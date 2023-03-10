Лапид призвал написать новую конституцию и назвал Бен-Гвира «трусливым клоуном»

По мнению лидера Еш Атид, государство должно установить равенство для всех граждан независимо от вероисповедания, расы и пола.

Бывший премьер-министр и лидер оппозиции Яир Лапид считает, что для Израиля нужно написать новую конституцию, а также резко раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Об этом он сообщил в Facebook и Twitter.

По словам лидера Еш Атид, сейчас на улицах Израиля «творится история», где «большой либеральный лагерь» борется за демократию. Чтобы отправиться на новый путь он призывает написать новую конституцию.

«Конституция – это единственное, что даст нам один этос, четко, что нас всех объединяет. Конституция – это договор между гражданином и властью. Это письменное обязательство страны защищать права своих граждан», – заявил он.

По мнению Лапида, государство должно установить равенство для всех граждан независимо от вероисповедания, расы и пола. Также он раскритиковал Бен-Гвира.

«Неудачный и трусливый клоун TikTok, сними ботинки с ног, когда ты говоришь о руководителях полиции в течение многих поколений и начальнике Мики Леви, погибшем брате, который рисковал своей жизнью десятки раз против террористов, пока ты избегал службы в ЦАХАЛ и поддержал», – написал он.

Также «Курсор» сообщал, что Бен-Гвир жестко ответил на письмо отставных комиссаров, сказав, что «лучше пусть сидят тихо».