Бен-Гвир в ответ на письмо отставных комиссаров: Лучше пусть сидят тихо

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал письмо отставных комиссаров полиции и суперинтендантов, призвавших комиссара полиции главного суперинтенданта Коби Шабтая уйти в отставку.

Об этом сообщает Maariv.

Они обратились с этим требованием после того, как Бен-Гвир приказал уволить главу Тель-Авивского округа полиции генерала Амихая Эшеда.

«Группа офицеров-неудачников, которые объединились после уничтожения полиции, разрушили национальную безопасность, а некоторые из них также были замешаны в коррупции, что нашло отражение в выводах комитетов по их делу. Каради, которого комитет Цайлера определил как нерадивого и непрофессиональный комиссар, Рафи Пелед, которого все помнят своей коррупцией и финансированием джакузи, и Мики Леви, который был самым неудавшимся полицейским в Иерусалиме и за его время были убиты десятки людей. Лучше пусть они сидят тихо и не мешают с комиссаром и полицией для работы», – заявил Бен-Гвир.

Ранее мы писали, что Бен-Гвир отстранил с должности главу Тель-Авивского округа полиции генерала Амихая Эшедам. Отстранение согласовано с генинспектором полиции Коби Шабтаем.

Формально Эшеда перевели на должность главы по внутреннему обучению. В канцелярии министра национальной безопасности заявили, что это заранее спланированная череда назначений, а не снятие с должности.

Также «Курсор» сообщал, что Бен-Гвир выступил с жестким заявлением в Бен-Гурионе, сказав, что демонстранты хотят «шантажировать нас угрозами, акциями протеста и блокировкой дорог» ради отказа правительства от судебной реформы. По его словам, это «не имеет значения», потому что реформу примут до конца марта.

Помимо этого Нетаниягу в Италии раскритиковал президент Союза еврейских общин из-за судебной реформы.