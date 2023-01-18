Лапид призвал уволить Дери

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал постановление Верховного суда касаемо Арье Дери.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Если Арье Дери не будет уволен, израильское правительство нарушит закон. Правительство, которое не подчиняется закону, является незаконным правительством. Оно больше не может требовать, чтобы граждане подчинялись закону. Если Арье Дери не будет уволен, Израиль впадет в беспрецедентный конституционный кризис и уже не будет ни демократией, ни правовым государством», ‒ написал Лапид.

«Курсор» сообщал, что Верховный суд постановил, что Дери не может быть министром.