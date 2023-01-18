Верховный суд постановил, что Дери не может быть министром

Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения.

Десять судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

«Большинство судей коллегии определили, что это назначение было крайне необоснованным, и поэтому премьер-министр должен снять Дери с его должности. Это, среди прочего, из-за его накопившихся судимостей, которые также включают судимость за налоговые правонарушения с февраля 2022 года, согласно признанию Дери в рамках сделки о признании вины, а также из-за того, что Дери представил в мировой суд, который вынес ему приговор за эти преступления, согласно которому он уйдет из политической жизни, и его поведение после этого», ‒ сказано в заявлении.

«Курсор» сообщал, что министр соцобеспечения Яаков Марги предупредил, что если Дери покинет правительство из-за решение БАГАЦ, то это будет означать конец нынешнего коалиционного правительства.