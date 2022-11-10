Лапид: Призывы применять силу без законов ослабляют ЦАХАЛ

Яир Лапид выступил с речью на выпуске курсов боевых офицеров в четверг, 10 ноября.

Об этом сообщает Mako.

Лапид косвенно вспомнил о составе нового правительства, а также упомянул о феномене уклонения от ЦАХАЛа как об «опасном и внутреннем вызове».

«Призывы к применению силы без законов, без правил, без соблюдения модели законопослушной армии. Эти призывы ослабляют израильскую общества и ослабить АОИ. Тот факт, что мы реформированная демократия с правилами и законами, – это не ограничение власти, это источник нашей власти. Это то, что отличает нас от наших врагов. Если мы не будем отличаться от них, мы не победим их. Если АОИ не будет моральной и законопослушной армией, она не будет набирать в свои ряды лучших бойцов и командиров», – добавил Лапид.

Также «Курсор» сообщал, что Яир Лапид выступил с новым призывом.