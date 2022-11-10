Яир Лапид выступил с новым призывом

«Если мы хотим вернуться к власти — мы должны работать вместе», — сказал он.

Уходящий премьер-министр и будущий лидер оппозиции Яир Лапид призвал к единству своего блока, заявив, что это единственный способ предотвратить разрушение израильской демократии.

«Если мы хотим остановить это безумное и разрушительное буйство, нам нужно работать вместе, — написал лидер «Еш Атид» в заявлении, опубликованном на его страницах в социальных сетях в среду утром. — Если мы хотим защитить израильскую демократию и предотвратить религиозное принуждение и исключение женщин, мы должны работать вместе. Если мы хотим вернуться к власти — мы должны работать вместе».

Лапид, получивший 24 места на выборах 1 ноября, призвал своих политических партнеров «не тратить силы на внутренние раздоры», заявив, что есть гораздо более важная миссия, чем обвинение друг друга в политических потерях левоцентристов.