Лапид рассказал, что будет делать его правительство в случае победы на выборах

Политик утверждает, что предстоит еще много работы по всем направлениям.

Премьер-министр Израиля Лапид прокомментировал предстоящие ноябрьские выборы в Кнессет.

Об этом Лапид рассказал в интервью Алексею С. Железнову-Авни.

У политика спросили, рассматривает ли он возможность того, что не сумеет одержать победу на выборах.

«Это опять-таки зависит в первую очередь от вас, избирателей. Конечно же у нас есть шанс, мы уже сформировали одно правительство, после того как другие партии 4 раза провалились. И нам тоже говорили, что ничего не выйдет», – ответил он.

Лапид утверждает, его политическое движение упорно работает ради победы и продолжения той деятельности, которое оно осуществляло в течение 2022 года. Результаты проделанного он назвал «большим успехом». В частности, премьер-министр утверждает, что правительство Израиля работает над обеспечением благосостояния граждан. Некоторые изменения заметны уже сейчас, а другие будет видно лишь с течением времени.

Лапид намерен продолжать этот путь «ради всех нас и ради наших детей». Помимо этого, у политика спросили, что он будет делать в первую очередь, если победит на выборах. Он ответил, что в 2022 году его правительство начало заниматься решением многих проблем, которыми другие чиновники «пренебрегали больше десятилетия». В частности, это касается высокой стоимости жизни, здравоохранения, безопасности, социального обеспечения, образования, преступности в арабском секторе и международных отношений Израиля.

«Мы продвигали реформы, которых здесь не было уже очень давно. В следующем правительстве мы не намерены останавливаться ни на мгновение и будем продолжать кардинальные и долгосрочные изменения, при этом думая об общественном благе. Предстоит еще много работы. По всем направлениям», – добавил Лапид.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид рассказал о своем отношении к войне в Украине.