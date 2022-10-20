Лапид: Я сразу осудил вторжение рф в Украину, Израиль встал на правильную сторону истории

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что «то, что происходит сегодня в Украине, ужасно».

Премьер-министр Израиля Яир Лапид рассказал о своем отношении к войне в Украине. Он отметил, что с первых же дней российского вторжения осудил действия страны-агрессора.

Об этом Лапид рассказал в интервью Алексею С. Железнову-Авни.

«Я в первые же дни войны осудил российское вторжение. Государство Израиль однозначно встало на правильную сторону истории. Мы помогаем Украине большим количеством гуманитарной помощи, первыми направили туда полевой госпиталь для лечения тысяч беженцев. Сегодня мы тоже вкладываем большие средства в прием украинских беженцев и репатриантов», — заявил Яир Лапид.

При этом Лапид отметил, что Израиль оказался в очень сложной ситуации, потому что нужно «в первую очередь заботится об интересах собственной безопасности».

«Я, как премьер-министр, отвечаю за безопасность страны», — подчеркнул политик.

Лапид, отвечая на вопрос о сообщениях в СМИ о том, что Израиль тайно поставляет в Украину оружие против иранских беспилотников, сказал: «Я могу сказать лишь, что не комментирую сообщения в зарубежной прессе об израильском оружии и обо всем, что связано с безопасностью государства».

Лапид отметил, что он находится в политике уже 10 лет и за это время он был министром финансов, министром иностранных дел, членом военно-политического кабинета, председателем оппозиции, сменным премьер-министром и только после этого стал премьер-министром. Поэтому, когда он возглавил правительство Израиля, то у него уже имелся большой опыт, необходимые знания и он был хорошо знаком с системой власти в государстве Израиль.

«На этом посту я вполне осознаю масштабы своей ответственности, делаю то, во что верю, и каждый день действую в соответствии со своими ценностями. Для меня огромная честь и ответственность вставать каждое утро и работать на благо граждан нашей замечательной страны», — заявил Лапид.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!