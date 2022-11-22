Лапид сообщил о «важном шаге вперед для израильской экономики»

Лапид приветствует прогресс в достижении соглашения о свободной торговле между Израилем и Японией.

Уходящий премьер-министр Яир Лапид сообщил, что предпринят важный шаг вперед для израильской экономики на пути к соглашению о свободной торговле между Израилем и Японией.

«Это приведет к удешевлению импорта из Японии в пользу израильского рынка и увеличению израильского импорта в Японию, — сказал Лапид, отметив, что Япония является «третьей по величине экономикой в ​​мире».

«В этом году исполняется 70 лет дипломатическим отношениям между нашими странами, и этот шаг приведет к укреплению связей, как дипломатических, так и экономических, между Японией и Израилем. Это важное достижение, которое также повысит статус Израиля в мире», — сказал он.

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