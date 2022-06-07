Лапид заявил, что депутат Ринави Зуаби должна уйти в отставку

Лапид и Беннет требуют отставки депутатов Зуаби и Ганаима, которые своими голосами не поддержали продление действия израильского уголовного права на территории Иудеи и Самарии.

Министр иностранных дел Яир Лапид уверен, что «будет справедливым, если Зуаби сдаст мандат». Политик считает, что те, кто не уживается с коалицией, должны уступить место тем, кто намерен выполнять свои обязательства.

Министр ответил на заявление депутата от Ямины Нира Орбаха о попытках партнерства с арабскими депутатами из РААМ.

Он сказал: «В течение 74 лет в правительстве не было ни одной арабской партии, мы вносим изменения в эту область, и это не будет легко». «Еще много раз люди скажут, что попытка не удалась, и моя работа состоит в том, чтобы сказать, что это сложное и долгое дело», – добавил Лапид.

Нафтали Беннет заявил об огромном достижении правительства: «Первый год существования правительства был самым спокойным для поселений вокруг сектора Газа, Ашкелона и Сдерота».

Лапид и Беннет оказывают давление на председателя МЕРЕЦ Ницана Горовица и председателя РААМ Мансура Аббаса, чтобы они настояли на отставке депутатов Зуаби и Мазена Ганаима.

Это делается с целью обеспечить принятие законопроекта об израильской юрисдикции в Иудее и Самарии, который провалился в первом чтении из-за голосов Ганаима и Зуаби. В итоге 58 депутатов высказались против.

Срок действия Закона о распространении израильских правовых норм на поселения Иудеи и Самарии истекает в конце июня. Однако процесс обсуждения и продления закона возможен и после этого срока. Если Кнессет будет распущен, то автоматически пролонгируется срок действия закона.

«Курсор» писал, что происходит с законом о продлении срока действия израильского уголовного права на территории Иудеи и Самарии.

Также мы сообщали, что Зуаби объявила о возвращении в коалицию: «Альтернатива хуже».

Напомним, Лапид гордо заявил, что принес арабскую власть в Израиль.