Лапид гордо заявил, что принес арабскую власть в Израиль

Глава МИД гордится тем, что в израильском правительстве представлены арабские партии. До этого за 74 года в Кнессет ни разу не входили члены этих партий.

Министр иностранных дел Яир Лапид гордо заявил, что он принёс перемены для Израиля — арабскую власть!

Об этом сообщил Телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

Лапид сообщил: «На протяжении 74 лет не было в Израиле арабского правительства. Мы сейчас это изменили!»

«Курсор» ранее передавал слова Лапида: Если Иран принесет войну на порог Израиля, война придет на порог Ирана. В эксклюзивном интервью The Jerusalem Post министр иностранных дел Яир Лапид сказал, что если новая сделка с Ираном будет реализована, она не будет применяться к Израилю.

Редакция писала, что стало известно, сколько израильтян хотят новые выборы. По данным опроса, менее трети респондентов заявили, что проголосовали бы за ту же партию, которую поддерживали на выборах в марте 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кнессет принял в первом чтении законопроект о соцобеспечении инвалидов.

Мы писали ранее, что прошлый год был самым тихим на юге после размежевания 2005 года. Премьер-министр заявил: «Первый год под моим руководством — это самый спокойный год, который жители юга пережили после размежевания. Мы восстановили утраченный потенциал сдерживания».