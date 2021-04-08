Лапида осудили за отъезд в США накануне Дня памяти жертв Холокоста

В среду, 7 апреля, руководитель Еш Атид Яир Лапид отправился в отпуск в США накануне Дня памяти жертв Холокоста.

Таким образом Лапид не присутствовал на государственной мемориальной церемонии в музее Холокоста Яд Вашем и в Кнессете. Об этом сообщают Детали.

При этом пресс-секретарь главы Еш Атид сообщил, что политик планирует вернуться в Израиль ко Дню независимости.

Отъезд Лапида накануне Дня памяти жертв Холокоста вызвал бурную критику.

«Государство Израиль сталкивается с экзистенциальными проблемами, переживает трудный период после эпидемии коронавируса, а что делает Яир Лапид? Едет в США. Это наглость», – отметил ообщественный деятель и адвокат Хаим Мисгав.

Некоторые пользователи отметили при этом, что если бы подобное действие совершил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, против него началась бы агрессивная и язвительная политика.

Ранее Курсор сообщал, что Израиль почтил память жертв Холокоста.

Саар отклонил предложение позволить Нетаниягу сформировать временное правительство.

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Сегодня Нетаниягу встретится с Беннетом. Нетаниягу пытается заручиться поддержкой главы «Ямина».

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: «чтобы сформировать правительство, мы должны положить конец личным разногласиям».

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