Лапиду не удалось повторить успех Нетаниягу и объединить две левые партии

Глава правительства организовал важную встречу с целью добиться объединения двух левых партий в один блок.

Так, премьер-министр Яир Лапид встретился с председательницей МЕРЕЦа Захавой Гальон и лидершей партии «Авода» Мейрав Михаэли. Лапид надеялся, что ему удастся договориться с ними об объединении двух левых партий в один блок.

Об этом сообщает «9 канал».

Лапид хотел проделать то, что двумя неделями ранее удалось главе оппозиции: соединить партии с близкой политической позицией в один предвыборный список. Все потому что нынешний премьер-министр допускает, что либо «Авода», либо МЕРЕЦ не преодолеют электоральный барьер и заберут два-три мандата левого лагеря. В этом случае бойкот против «Ликуда» провалится и крупнейшей партии удастся сформировать коалицию.

Известно, что встреча длилась около 40 минут, но по ее завершении сторонам не удалось прийти к какому-нибудь соглашению. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник из канцелярии премьера, осведомленный о ходе переговоров.

Ранее «Курсор» писал о том, что Лапид отреагировал на призыв США пересмотреть правила ведения огня ЦАХАЛом. США выступили с таким призывом после гибели журналистки Ширин Абу Акле.