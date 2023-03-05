Лауреат Нобелевской премии о протестующих: Они не имеют никакого отношения к Израилю

Израильский профессор Роберт Ауман негативно высказался о протестующих против судебных реформ.

«Если из-за изменений в комиссии по назначению судей они готовы оставить Израиль, это признак того, что они не имеют никакого отношения к Израилю», – заявил 92-летний профессор.

Отметим, что Исраэль Роберт Джон Ауман является израильским математиком, профессором Еврейского университета в Иерусалиме, лауреатом Нобелевской премии по экономике 2005 года «За расширение понимания проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр».

Он родился 8 июня 1930 года в Германии в еврейской семье. Из-за того, что немецкие нацисты начали усиленно преследовать евреев, его семья эмигрировала в США в 1938 году.

Детство Аумана прошло в Нью-Йорке, где он учился в ешиве, получил среднее образование, закончил нью-йоркский Сити-колледж и Массачусетский технологический институт, где успешно защитил докторскую диссертацию по математике. В 1956 году он репатриировался в Израиль и начал жить в Иерусалиме.

До выхода на пенсию занимал пост профессора при Центре рациональных исследований в Еврейском университете. В 1983 году он получил премию Харви, а в 1994 году – Государственную премию Израиля по экономике вместе с профессором Михаэлем Бруно.

Он был главой Общества теории игр (занимался теорией и ее приложениями приблизительно 40 лет), а в начале 1990-х годов – президент Израильского союза математиков. Также Ауман занимал должность ответственного редактора редактором «Журнала Европейского математического общества» и консультировал Агентство США по контролю за вооружениями и разоружению.

По политическим взглядам 92-летний является верующим иудеем, ведущим религиозный образ жизни. Также он выступает против политики отступления и вывода израильских поселений из Газы и Самарии и Иудеи. У него 17 внуков, а двоюродный брат Оливер Сакс является неврологом и писателем («Человек, который принял жену за шляпу» и другие произведения).

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