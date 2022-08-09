Либерман направил письмо с просьбой о помощи в американские и европейские торговые комиссии

Министр финансов подчеркнул высокие цены, которые поступают к импортерам в Израиле, и попросил облегчить условия параллельного импорта.

На фоне роста цен в Израиле министр финансов обратился к главе Американской торговой комиссии и Европейской комиссии с просьбой помочь снизить высокие цены, которые устанавливают импортеры.

Об этом сообщил mako.

Министр финансов Авигдор Либерман направил во вторник необычное письмо главе Американской торговой комиссии и европейскому комиссару по конкуренции. «За последнее десятилетие уровень цен в Израиле резко вырос — среди прочего, из-за того, что эксклюзивные или официальные импортеры воспользовались отсутствием конкуренции на рынке и установили завышенные цены», — говорится в сообщении.

Он обратился с просьбой проконтролировать запросы от параллельных импортеров, которые желают импортировать товары из Европы и США в Израиль.

«В связи с этим я обращаюсь к вам как к высшему органу по вопросам конкуренции и антимонопольного законодательства в связи с запросами от параллельных импортеров», — написал Либерман.

Прежде всего, Либерман попросил облегчить параллельный импорт в Израиль, на который распространяются соглашения об эксклюзивности. В дополнение к этому министр финансов подчеркивает более высокие цены, чем остальные, которые поступают к импортерам в Израиле.

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