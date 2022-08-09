Контроль Банка Израиля: теперь банки не смогут повышать комиссию за обслуживание счета

Раньше банки по своему устроению принимали решение о поднятии комиссии текущего счета. Теперь функцию контроля за комиссией берет на себя Центральный Банк.

Управлением по надзору за банками опубликован проект постановления, согласно которому будет заморожена комиссию за текущий счет. Ранее ее повышение зависело только от решения банка.

Департамент банковского надзора опубликовал этот проект для общественного обсуждения. Цель надзора состоит в том, чтобы гарантировать, что цена комиссий останется справедливой.

Включенные в проект приказа услуги по расчетному счету — это «операция у клерка», «операция по прямому каналу» и различные пакеты. Эти услуги могут быть получены в большинстве случаев только в банковской корпорации, где обслуживается счет клиента, и без них клиенту будет трудно управлять своим счетом и вести свою финансовую деятельность должным образом.

Смысл надзора заключается в том, что банковская организация, желающая повысить тариф на данные услуги по сравнению с ценами, существующими на момент издания настоящего приказа, будет обязана заявить об этом письменно в надзорный орган банков.

Инспектор Банка Израиля будет иметь право разрешить повышение ставки, отклонить запрос или запросить дополнительные сведения.

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