Либерман обратился к фракциям Ликуд и Религиозный сионизм: что именно он сказал

Глава партии НДИ Авигдор Либерман обратился ко всем депутатам фракций «Ликуда» и «Религиозного сионизма», которых он призвал их не отменять «параграфах о внуках» в Законе о возвращении.

Об этом сообщает Walla.

Благодаря этому пункту внуки евреев могут репатриироваться в Израиль. В рамках коалиционных переговоров его требуют отменить представители «Религиозного сионизма» и «Еврейства Торы», что для первых является ультимативным требованием. В НДИ заявили, что это мера повредит будущему евреев.

Либерман направил два разных письма: в первом к «Ликуде» он процитировал бывшего премьер-министра Менахема Бегина, а в письме к «Религиозному сионизму» – лидера движения религиозных сионистов Хаима Шапиро. В первом сказано, что стремление к отмене параграфа о внуках в Законе о возвращении является еще одной попыткой превращения Израиля в государство Галахи.

«Но на этот раз, в отличие от предыдущих, кажется, что упомянутая попытка претворится в реальность, и сбудется видение, противоположное видению Герцля. Вместо того, чтобы попытаться сделать возможным сближение (разных течений – прим.ред.) иудаизма и тем самым предотвратить разделение народа Израиля, мы видим, к сожалению, преднамеренную попытку нанести серьезный ущерб ценностям сионизма и будущему еврейского народа», – сказал Либерман.

В конце письма Либерман призвал членов «Ликуда» прислушаться к словам Бегина.

В письме депутатам фракции «Религиозный сионизм» политик привел цитату, которая принадлежит покойному Хаиму Шапиро, политическому лидеру религиозного сионизма в течение многих лет. Онподдержал изменение Закона о возвращении, когда занимал должность министра внутренних дел в 1970 году.

Приведенное заявление Шапиро сделал по поводу того, что главный раввинат отказался зарегистрировать как евреев детей майора Биньямина Шалита.

«Главный раввинат не понимает, что мы живем не в каком-то городе в Европе…Раввинат подвержен влиянию, которое связывает ему руки. На протяжении тысячелетий мы знали, как изменить правила и облегчить их, но здесь каждый, кто хочет сделать хуже, приходит и делает еще хуже… В Главном раввинате доминируют раввины крайних взглядов», – сказано в письме.

Также «Курсор» сообщал, что Ганц и Либерман прокомментировали возможность назначения Смотрича министром обороны.