Ганц и Либерман прокомментировали возможность назначения Смотрича министром обороны

Министр обороны считает, что пост должен заниматься человек с большим опытом и соответствующей квалификацией.

Во время заседания фракции «Государственного лагеря» Бени Ганц высказался о развитии событий, при котором Бецалель Смотрич окажется министром обороны.

Об этом сообщает издание «Детали».

«Необходимо назначить на этот пост человека с большим опытом и соответствующей квалификацией. В данном случае все совсем не так», ‒ заявил Ганц.

Помимо этого, о коалиционных переговорах и возможном назначении лидера «Религиозного сионизма» министром обороны высказался лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман.

«Антисионистская коалиция пытается официально урегулировать статус уклоняющихся от службы в армии. Назначение Смотрича министром обороны нанесет ущерб национальной безопасности. На мой взгляд, он только спекулирует на этой теме, чтобы получить пост министра транспорта с расширенными полномочиями», ‒ сказал он.

Ранее мы рассказывали, что Ганц провел экстренную встречу с командующим ЦАХАЛа и главой ШАБАКа из-за теракта в Ариэле.

Также «Курсор» сообщал, что Смотрич усиливает давление на Нетаниягу из-за портфеля министра обороны.