Либерман принес извинения за грубость на заседании правительства

Министр финансов Авигдор Либерман во вторник, 15 марта, извинился за свое заявление в разговоре с Айелет Шакед. Министр внутренних дел Шакед высказала мнение, что мэры израильских городов охотнее принимают беженцев из Украины, а Либерман уточнил: «Некоторые действительно хотят украинских женщин».

Во вторник в интервью СМИ министр пояснил: «Это была неудачная шутка. Я сразу попросил удалить ее из протокола. В этот раз все вышло не очень хорошо, и я приношу свои извинения».

Кроме того он отметил, что расхождения во мнении касательно сельскохозяйственной реформы не вызывают опасения в контексте сохранения коалиции.

По его словам, такие же сложности были во время обсуждения закона о гражданстве. «Мы переживем и это, коалиция понимает, что других альтернатив нет», — добавил министр финансов.

Либерман привел данные Центрального бюро статистики, по которым рост стоимости жилья составил почти 13 процентов за 12 месяцев. По его словам, это действительно тревожный фактор. «Мы видим волатильность цен на уголь и пшеницу. А также стройматериалов — как только мировые цены на железо растут, мы сразу получаем последствия.»

«Курсор» сообщал ранее, что Либерман поднял вопросы снижения стоимость жизни на заседании социально-экономического кабинета. В ходе заседания Либерман обсудил ключевые вопросы, касающиеся экономики Израиля, о которых он ранее говорил в ходе дебатов в правительстве и в Кнессете.