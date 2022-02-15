Либерман поднял вопросы снижения стоимость жизни на заседании социально-экономического кабинета

В ходе заседания Либерман обсудил ключевые вопросы, касающиеся экономики Израиля, о которых он ранее говорил в ходе дебатов в правительстве и в Кнессете.

Сегодня состоялось заседание социально-экономического кабинета. В ходе заседания Авигдор Либерман обсудил вопросы снижения стоимости жизни в Израиле а также строительство больниц на юге и севере страны.

Кроме того кабинет рассмотрел вопросы занятости, а также усилия и планы по интеграции ультраортодоксальных мужчин и арабских женщин на рынок труда.

Либерман заявил: «Мы хотим сократить обязательные часы обучения в колледжах, дающие право на стипендию, с 40 до 20 в неделю без ущерба для получателей стипендии».

Кроме того был поднят жилищный вопрос а также проблема домашнего насилия.

Кроме того министр экономики сообщил: «Мы намерены привлечь на рынок труда те группы населения, которые еще не являются производительными».

Курсор ранее писал, что Либерман требует выяснить, использовала ли полиция против него шпионское ПО. Либерман заявил, что в 2012 году комиссар полиции вел себя «хуже преступников» и нарушал многие законы, поэтому мог приказать полиции взломать личный телефон нынешнего министра финансов.

Кроме того, Либерман навестил в тюрьме бывшую коллегу Фаину Киршенбаум. Либерман посетил бывшего члена своей партии Фаину Киршенбаум, которая была осуждена за взяточничество в особо крупных размерах в декабре прошлого года.

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