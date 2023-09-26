Либерман заявил, что правительство Нетаниягу «подчиняется терроризму».

Авигдор Либерман отреагировал на решение министра обороны Израиля Йоав Галанта открыть пограничный переход Керем Шалом в секторе Газа.

«Сегодняшний приказ министра обороны открыть контрольно-пропускной пункт Керем Шалом для ввоза товаров и топлива является еще одним доказательством полной капитуляции правительства Нетаниягу и подчинения его терроризму», — написал Либерман в Твиттере.

Лидер НДИ также прикрепил к своему твиту сообщение военного журналиста Амира Бохбота, где говорится: «Несмотря на терроризм и насилие на границе с сектором Газа: министр обороны Йоав Галант одобрил открытие контрольно-пропускного пункта Керем Шалом для перевозки товаров и топлива и дальнейшее закрытие контрольно-пропускного пункта Эрез для палестинских рабочих».

הוראת שר הביטחון לפתוח היום את מעבר כרם שלום לכניסת סחורות ודלקים, זוהי עוד הוכחה לכניעה והתקפלות מוחלטת של ממשלת נתניהו לטרור. https://t.co/mzbkhjZmoH — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) September 26, 2023

Таким образом, это позволит перевозить товары и топливо, в то время как контрольно-пропускной пункт Эрез, который облегчает передвижение палестинских рабочих, останется закрытым.

Напомним, что это не первый раз, когда Израиль закрывает, а затем открывает Керем-Шалом. Например, две недели назад, после нескольких дней закрытия и прекращения экспорта, Израиль вновь открыл контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом для экспорта из сектора Газа.

Отметим, что Керем Шалом — это единственный пункт коммерческого импорта и экспорта между Газой и остальным миром. Его закрытие вызывает серьезные последствия для гражданского населения и экономики сектора Газы.

Курсор недавно писал, что Либерман выступил с очередной критикой в адрес правительства. Он сообщил о «крупнейшем ограблении казны в истории страны», отреагировав на то, что финансовая комиссия Кнессета перевела 150 млн шекелей на нужды ультраортодоксов.