Либерман решил на время отложить сокращение субсидий на детские сады

Министерства финансов и экономики заявили, что реализация плана главы Казначейства Авигдора Либермана по прекращению субсидий на детские сады для ультраортодоксальных семей, в которых отец учится на дневном отделении ешивы, будет отложена на несколько месяцев.

Эта политика, которая, как ожидается, положит конец субсидиям примерно 18 000 семей, теперь вступит в силу 1 ноября, а не в начале нового учебного года в сентябре, согласно совместному заявлению Либерман и министра экономики Орна Барбиваи.

«Министры финансов и экономики решили предоставить системе образования, рынку труда и самим семьям еще два месяца, чтобы подготовиться к решению об изменении критериев для тех, кто имеет право на получение субсидий по уходу за детьми в дневное время», — говорится в заявлении.

Министерство финансов выступило с отдельным заявлением, в котором говорилось, что это решение не изменит сроков реализации планов Либермана по немедленному перераспределению 55 миллионов новых израильских шекелей (17 миллионов долларов) средств из сокращенных субсидий на детские сады для студентов дневной ешивы на меры по борьбе с насилием в семье.

Ранее Курсор писал, что Авигдор Либерман заявил: «Я не причиняю вреда ультраортодоксам, я им помогаю». Либерман напомнил, что ультраортодоксов уже дважды лишали субсидий.

Курсор такеж сообщал, что Либерман ответил на критику ультраортодоксальных партий.

ШАС подает иск в БАГАЦ из-за указа Либермана. В партии ШАС заявили, что изменение критериев по указу главы Минфина — целенаправленная дискриминация ультраортодоксов.

Нафтали Беннет заранее знал о планах Либермана в отношении ультраортодоксов. Беннет еще в ходе переговоров по созданию коалиции был посвящен в планы главы минфина Авигдора Либермана по сокращению субсидирования ультраортодоксального сектора.

Курсор уже сообщал, что по словам главы минфина Авигдора Либермана, субсидии на детские сады получат только те родители, которые работают.

Глава минфина предложил заставить интернет-покупателей платить НДС.