Либерман сообщил о росте цен на жилье до конца года

Глава минфина Авигдор Либерман сообщил, что до конца года, по его оценкам, рост цен на жилую недвижимость составит не менее 11%,

По словам Либермана, в условиях роста процентных ставок по ипотечному кредитованию, удорожания логистических операций и стоимости стройматериалов не может быть и речь о снижении цен на жилье.

Об этом сообщает TheMarker.

Либерман отметил, что 11% – это рост цен на жилье по итогам нынешнего года. Таким образом жилье в Израиле в декабре нынешнего года будет на 11% дороже, чем за аналогичный период годом ранее.

По оценкам на лето этого года, рост цен на жилье с начала года составлял 9,2%, включая новое жилье и вторичный рынок, по всем регионам страны.

Глава минфина отметил, что если удастся сдержать рост цен на жилье, это будет уже большим достижением правительства. Либерман заявил, что в правительстве планируют сдерживать динамику роста цен в следующем году на уровне, не превышающем 5,5% за год.

Министр подчеркнул, что за последний год цены на сталь выросли на 30%, а на морские грузоперевозки – на 776%, что также провоцирует удорожание стройматериалов.

Либерман отметил, что в правительстве рассчитывают увеличить предложение по доступным квартирам на рынке, а также сократить спрос на них.

«Я верю, что через три-четыре года мы сможем закрыть существующий сегодня разрыв между спросом и предложением», – заявил Либерман.

Однако в одном только Тель-Авивском и Центральном округах насчитывается нехватка порядка 70 тыс единиц жилья.

Глава минфина подчеркнул, что в правительстве ежегодно планируют строить не менее 70 тыс новых единиц жилья.

«Фактически, и в этом году мы ожидаем запуск строительства не менее 55 тыс жилых единиц – и это тоже рекорд последних лет. Важно помнить, что в последние годы из-за отсутствия действующего правительства утверждение планов было сложной и проблемной задачей, и большая часть нехватки жилья, которую мы видим сегодня, проистекает из этого», – подчеркнул Либерман.

Снизить спрос на жилье в правительстве рассчитывают при помощи повышения налога на покупку квартир для инвесторов.

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