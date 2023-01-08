Либерман в суде: Сара Нетаниягу «активна и вовлечена» в назначения

Политик также рассказал, изменилось ли поведение Нетаниягу по отношению к его жене после того, как он публично признал факт романа со своим советником.

Лидер НДИ и бывший министр Авигдор Либерман в воскресенье свидетельствовал в суде, где заявил, что Сара Нетаниягу регулярно участвовала в политических и даже профессиональных назначениях во время предыдущего пребывания ее мужа Биньямина на посту премьер-министра.

Об этом сообщает 12-й канал.

Либерман давал показания в магистратском суде Ришон-ле-Циона во время дела о клевете, возбужденного бывшим поверенным и троюродным братом Нетаниягу Дэвидом Шимроном против бывшего чиновника оборонной промышленности и бывшего председателя Института экспорта Дэвида Арци.

Арци утверждал, что Шимрон разработал 15-страничное «секретное соглашение» в 1990-х годах между Нетаниягу и его женой, предоставив ей полный контроль над ключевыми аспектами национальных дел, включая право вето на назначения на руководящие должности и право участвовать в обсуждениях по вопросам безопасности. Шимрон и Нетаниягу отвергли обвинения, после чего первый подал иск о клевете против Арци на 425 000 шекелей в марте 2021 года.

«В целом Сара Нетаниягу действовала и вмешивалась в назначения? Да, действительно. Нам напрямую звонили, чтобы переместить какого-то секретаря на праймериз «Ликуда», что ей не нравилось…Было ли активное вмешательство Сары Нетаниягу в назначения? Да, конечно», — сказал Либерман в суде.

Также у Либермана спросили, изменилось ли поведение Нетаниягу по отношению к его жене после того, как он публично признал факт романа со своим советником по СМИ в 1990-х годах.

«Нет. Ходили слухи о соглашении между ними, чего я не знаю», — сказал Либерман и добавил, что Сара принимала участие в принятии решений о назначениях на руководящие должности до и после романа.

«Курсор» сообщал, что Либерман высказался о требовании ультраортодоксов прекратить работы на железной дороге по субботам.