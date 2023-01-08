Либерман высказался о требовании ультраортодоксов прекратить работы на железной дороге по субботам

По словам бывшего министра финансов, «кто-то в правительстве должен протрезветь и остановить это безумие».

Бывший министр финансов Авигдор Либерман резко раскритиковал требование председателя партии «Яадут а-Тора» Ицхака Гольдкнопфа прекратить работы на железной дороге по субботам.

В своем Twitter Либерман призвал правительство не выполнять соответствующее требование.

«Опять ультраортодоксы диктуют всему обществу, что правильно, а что нет. Прекращение работ на железной дороге в субботу — безумный шаг, который напрямую повлияет на экономику Израиля и многие семьи в Государстве Израиль, которые пользуются общественным транспортом. Кто-то в правительстве должен протрезветь и остановить это безумие», — написал Либерман.

שוב עסקנים חרדים מכתיבים לכל הציבור מה נכון ומה לא נכון. הפסקת עבודות הרכבת בשבת זהו צעד מטורלל שישפיע באופן ישיר על כלכלת ישראל ועל משפחות רבות במדינת ישראל שמתניידות בתחבורה ציבורית. מישהו בממשלה חייב להתפכח ולעצור את הטירוף הזה. pic.twitter.com/dmfzCK88OZ — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) January 8, 2023

Как сообщал Курсор, председатель партии «Яадут а-Тора» Ицхак Гольдкнопф направил письмо министру транспорта Мири Регев, премьер-министру и всем главам коалиционных партий, в котором потребовал вмешаться и прекратить работы на железной дороге по субботам.

В частности, Гольдкнопф пишет, что узнал о работах, ведущихся по субботам компанией «Ракевет Исраэль» между развязками Роках и Галаха. По его мнению, эти работы нельзя определить как «жизненно важные».

«Насколько я понимаю, эти работы — результат соглашений, заключенных прежним правительством. В коалиционных соглашениях между партиями «Ликуд» и «Яадут а-Тора» есть пункт о прекращении этих работ. Мы не смиримся с существующим положением. Прошу вас срочно вмешаться и отменить работы», — сказано в письме Гольдкнопфа.

Также Курсор писал о том, что бывшая министр транспорта Мейрав Михаэли призвала свою преемницу на этой должности Мири Регев не поддаваться на требования ультраортодоксов прекратить работы на железной дороге по субботам. По словам Михаэли, остановка работ на ж/д по субботам нанесет громадный ущерб экономике страны.

«Будучи министром, я, наоборот, усилила работы на железной дороге по субботам. Таким образом удалось закончить большую часть работ по электрификации раньше срока. Призываю Мири Регев не уступать», — заявила Михаэли.